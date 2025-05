Chivu: “Con il Napoli ci giochiamo tanto, devo decidere su Estevez e Bernabè”

17/05/2025 | 14:22:48

Christian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Parma e Napoli, le dichiarazioni: “E’ una finale come tutte le altre disputate finora. La mentalità, la preparazione, l’approccio alla partita rimane quello, trattiamo tutte le gare come una finale. Abbiamo preparato la sfida nella giusta maniera per essere all’altezza di quello che affronteremo domani. Faremo di tutto per raggiungere quello che è l’obiettivo, ci vogliono coraggio, autostima, tante cose che abbiamo saputo far vedere”. Sui recuperi: “Estevez ha fatto qualche allenamento, ne abbiamo uno oggi e un altro domattina. Mi aspetto di vedere anche Bernabé in campo oggi con noi, credo ci saranno”.

FOTO: X Parma