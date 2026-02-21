Chivu: “Con il Bodo la possiamo ribaltare, servirà fiducia. In questo gruppo sono tutti coinvolti”

21/02/2026 | 21:47:50

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa: “Mancano ancora partite, devo complimentarmi con questi ragazzi per quello di buono che hanno fatto, è merito loro, bisogna dirlo, un gruppo di ragazzi fantastici che si mettono a disposizione con tutto quello che hanno, capiscono i momenti, quello che si vuole fare in questa stagione, cioè essee competitivi su tutti i fronti. Ora ce la giocheremo contro il Bodo, martedì è tutto aperto, ce la giocheremo. Abbiamo vinto senza Barella, Calhanoglu, Dumfries e Lautaro? Sono tutti coinvolti e tutti hanno qualità importanti. Io l’ho detto che non esistono titolari ma non mi avete preso in parola. Abbiamo un gruppo di 24 giocatori più i ragazzi dell’under23. Per me non esistono i titolari, sono tutti importanti, ognuno ha caratteristiche importanti per il gruppo e lo sanno quanto conta il loro apporto per quello che vogliamo fare in questa stagione. Per martedi sera cosa servirà? Servirà fiducia e intensità, la possiamo ribaltare. Anche a Bodo abbiamo avuto occasioni importanti, abbiamo preso due pali. Poi abbiamo sofferto le transizioni e dovremo stare attenti a questo anche martedì. Ma chiedo solo ai ragazzi di essere la versione migliore in quella determinata giornata”.

foto x chivu