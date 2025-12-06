Chivu: “Como fastidioso, Luis Henrique non ha fatto peggio di altri”

06/12/2025 | 17:28:04

Chivu ha parlato a Dazn prima di Inter-Como: “Il Como è fastidioso, è una squadra in salute, sa palleggiare, ha velocità sugli esterni. E’ scomodissima e bisogna essere attenti ed equilibrati, mantenere le distanze giuste, rubare palla quando magari loro peccano di presunzione. Stiamo lavorando sulle alternative a Dumfries. Siamo costretti a farlo perché Denzel non c’è. Luis è il più adatto, bisogna dargli fiducia e continuità, spesso viene criticato ma non mi sembra che ha fatto peggio di altri in quel ruolo o di quanto si è visto quest’anno. E’ più timido, ha bisogno della mia fiducia e della squadra, stiamo cercando di aiutarlo sperando ci ripaghi con le prestazioni”.

foto x inter