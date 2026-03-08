Chivu: “Ci sono mancati gli attaccanti, abbiamo commesso errori. Dobbiamo marciare da qui alla fine”

08/03/2026 | 23:45:42

Al termine di Milan-Inter, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro: “Abbiamo fatto un primo tempo a ritmi bassi. Nel secondo tempo i primi 20′ abbiamo alzato i giri del motore, abbiamo fatto meglio a tratti, qualche occasione come quella di Dimarco. Abbiamo provato in tutti i modi ad aggirare il blocco basso anche cambiando modulo, purtroppo non siamo riusciti a pareggiarla. Pochi incisivi negli ultimi metri? Non vuol dire che abbiamo giocato bene. Siamo arrivati sul fondo arrampicati senza mai avere una situazione bella. I cross che abbiamo fatto sono sempre stati il tiro a bersaglio per i loro difensori, non siamo mai riusciti ad anticiparli. Nel primo tempo partita sottotono, senza dinamicità. C’è da migliorare e alzare il livello continuando a fare cose buone come quelle fatte finora. Prima partita giocata male? Potevamo e dovevamo fare meglio. ggi i nostri attaccanti sono un po’ mancati, però questa non è una scusa. Sono contento di quello che hanno cercato di fare. Poi sono partite dove hanno sempre da migliorare, bello per 2 giovani giocare questo tipo di partita. Dovevamo sfruttare gli episodi che non sono andati a nostro favore. Mano di Ricci? C’è un Var e Avar che hanno fatto un check, non ho niente da dire. Sto pensando alla prestazione, ai miei errori. Abbiamo ancora 10 partite da fare e bisogna marciare e prendersi quanto di buono fatto fino ad ora. Non credo che era la partita dove potevamo togliere delle certezze a questo gruppo. Quanto è importante la prossima partita? Sono sempre 7 punti, bisogna continuare a fare le nostre prestazioni. Non cambiava niente nemmeno se il risultato fosse stato diverso”.

foto x inter