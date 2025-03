Chivu: “Ci è mancato un po’ di coraggio. Ma muoviamo la classifica”

Christian Chivu, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Verona.

Queste le sue parole: “Abbiamo cercato di portare in campo qualcosa in più, il Verona è una squadra che queste partite le sa fare, potevamo portare in campo più tecnica ma alla fine ci abbiamo provato, sulla panchina non mi lamento, i cambi sono quelli che sono, dobbiamo allenare tutti i ragazzi alla stessa maniera, a volte ti cambiano la partita altre no ma mettono sempre l’anima e il cuore per il gruppo e questo mi fa piacere”.

Paura di perdere?

“Non lo so, questi discorsi faccio fatica a capirli, si va sempre in campo per dare il massimo, sono contento dell’attenzione che abbiamo dimostrato, non aver subìto goal per me è importante. Poi è chiaro che non sono soddisfatto ma sono io che vedo sempre le cose negative, comunque sei punti in cinque partite sono importanti e me li prendo”.

Cosa è mancato? “Ci è mancato un po’ di coraggio nell’andare ad aggredire gli avversari e qualche ripartenza gestita male”.

L’atteggiamento? “Potevamo fare meglio, dal punto di vista del palleggio del coraggio, dovevamo trovare meglio il loro lato debole andando troppo in verticale essendo un po’ troppo scolastici e lineari. I ragazzi hanno risposto meglio ma la manovra è stata un po’ lenta”.

Calendario ora difficile…“Dobbiamo voltare pagina e pensare alle prossime partite con fiducia, se adesso guardiamo la classifica dobbiamo incontrare le squadre davanti ma ogni partita è una storia a sè”.

Poca qualità ma una maggiore quantità, tanta corsa?

“Non è importante quanto corri ma come corri, in Romania si dice che il cavallo corre ma il latte lo dà la mucca”.

