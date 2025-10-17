Chivu: “Chi ha detto che gioca Lautaro con la Roma? Abbiamo tre attaccanti, vedremo”

17/10/2025 | 15:33:57

Cristian Chivu ha parlato a Sky alla vigilia del match contro la Roma: “Sono due squadre che hanno qualità e ambizioni, ambiscono di arrivare in alto e di dare continuità alle ultime partite: bisogna essere pronti, non è facile per nessuna delle due. ornare all’Olimpico fa sempre effetto. I giocatori sono tornati bene senza problemi: gli unici sono Darmian e Di Gennaro. Thuram non ha ancora ripreso, a breve inizierà a fare la riatletizzazione perché sta meglio, ha iniziato già a correre: speriamo di averlo presto. Chi gioca con Lautaro? Chi ha detto che gioca Lautaro? Abbiamo tre attaccanti, vediamo domani chi giocherà”.

foto: x inter