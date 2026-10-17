Chivu cerca risposte nella Fatal Bologna: due scudetti persi dai nerazzurri sono passati dal Dall’Ara

17/10/2026 | 11:10:01

Chivu cerca risposte dalla sua Inter dopo la sconfitta di Champions e lo deve fare senza Lautaro, in un campo particolarmente ostico. Perfetto equilibrio nelle ultime nove sfide tra Bologna e Inter in Serie A: tre vittorie per parte e tre pareggi – incluso il 3-3 nel confronto più recente dello scorso 23 maggio al Dall’Ara. Ma ci sono due precedenti che hanno fatto male all’Inter in ottica scudetto. Nel 2022 la sconfitta per 2-1, quella dell’errore di Radu, scucì lo scudetto dalle maglie nerazzurre per consegnarlo al Milan. Due anni fa, la mezza rovesciata di Orsolini valse l’1-0. Poche settimane dopo, il Napoli vinse lo scudetto al fotofinish contro l’Inter e qui punti pesarono come un macigno.

foto x inter