Chivu: “C’è rammarico, ma il pari è giusto. Sarà una battaglia punto a punto fino alla fine”

11/01/2026 | 23:30:30

Cristian Chivu ha analizzato a DAZN il pareggio tra Inter e Milan: “Siamo andati due volte in vantaggio, c’è il rammarico di non aver mantenuto la lucidità di portarla a casa fino in fondo ma c’è anche il merito degli avversari che hanno fatto di tutto per pareggiare e per vincerla. Mi porto a casa l’atteggiamento e la voglia di andare sempre in avanti, a volte forse esagerando perché abbiamo sbagliato qualche pressione arrivando in ritardo. Abbiamo provato in tutti i modi a stare in gara, creando il nostro gioco. Nel secondo tempo i primi venti minuti ci hanno messo veramente in difficoltà, poi siamo venuti fuori con palleggio e più energie ed è nato il rigore. Sono due squadre forti che hanno alzato il livello in Serie A, rimaniamo con il rammarico di non aver vinto uno scontro diretto, si va avanti e si fa di tutto per tenere alte le ambizioni di questo campionato che sarà battagliato punto a punto fino all’ultima giornata. Ci aspettavamo una partita del genere, loro palleggiavano molto bene sul corto. Il pareggio alla fine è giusto per quanto visto in campo”.

foto: x inter