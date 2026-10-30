Chivu: “Domani non conta la classifica, ma solo portarla a casa”

30/10/2026 | 14:47:48

Cristian Chivu presenta il derby contro il Milan. L’allenatore nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa ad Appiano Gentile alla vigilia della sfida in programma domani 31 ottobre alle 20:45 a San Siro. Tanti i temi affrontati, dalla pressione legata alla stracittadina alle condizioni della squadra, passando per il momento dell’Inter e la voglia di interrompere la serie negativa negli ultimi derby. Sul possibile favorito e sulle pressioni della partita, Chivu ha dichiarato: “Non ci sono favoriti. La pressione c’è per tutti, sappiamo cosa voglia dire vincere o perdere un derby, ma non bisogna caricarsi di cose che ti portano via energie”. Il tecnico ha poi ridimensionato il peso della sfida sulla stagione: “Intanto diciamo che è solo la 10ª giornata e che un derby può anche non essere decisivo, lo insegna l’anno scorso. È una partita che può dare tanto a chi vince e togliere molto a chi perde, ma ripeto, poi a volte incide meno nella stagione. In un campionato conta ogni partita”. Spazio anche a Marcus Thuram, reduce da un periodo intenso: “Però sta bene, non ha alcun deficit di energia. Ha leadership, in campo sposta le cose, è determinante. Sono queste le cose che ti danno sempre energia e l’avrà anche domani”. Chivu ha parlato anche della voglia di interrompere la serie di sette derby senza vittorie: “Guardiamola come una partita di campionato, senza guardare la classifica, senza accontentarci dei nostri recenti risultati, sia dell’anno scorso che di questo avvio di stagione. Dovremo essere la nostra miglior versione e basta. Se è tanto che non vinciamo vuol dire che dobbiamo farci delle domande. Non è una questione di mancanza di impegno, a volte sono anche episodi a decidere partite così. Ma dovremo fare sicuramente qualcosa in più”. Sull’approccio che si aspetta dalla squadra, l’allenatore nerazzurro ha aggiunto: “Nasce tutto dall’equilibrio, da quello che hai nelle gambe e nella testa. E dall’avversario. Sappiamo la loro forza e il loro palleggio e come possono farci male. Hanno tecnica e velocità. Saremo pronti e lucidi”. Infine, un messaggio chiaro alla squadra in vista della stracittadina: “Pronta, consapevole che è un derby, importante per tutti. Non conta la classifica, conta far di tutto per vincere”.

Foto: x Inter