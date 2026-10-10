Chivu: “Calhanoglu sta bene. Spence? Ha bisogno di tempo e minuti”

10/10/2026 | 21:07:18

Le parole di Chivu in conferenza stampa: “Calhanoglu? Non ho visto il ghiaccio, ma sta bene. Ha fatto una gran partita, gli abbiamo concesso un’ora per offrirgli da parte nostra la possibilità di migliorare la condizione migliore. Era l’occasione giusta dopo una settimana di lavoro fatta molto bene, reputavamo fosse il momento giusto per farlo giocare, acquisire fiducia, consapevolezza e condizione. Purtroppo siamo costretti a fare questo tipo di scelte, condizionare i giocatori durante la partita, ma siamo contenti di come hanno risposto lui e i suoi compagni. Godiamoci la prima di Spence, non dimentichiamo che è stato fuori due mesi. Ha fatto una settimana di lavoro, non si può pretendere troppo per non mandarlo fuori giri. Ha bisogno di allenamenti e di minuti. Speriamo che giocando e allenandosi tutti i giorni possa migliorare la condizione. Ma mi fa piacere vederlo in campo, aspettavamo tutti questo momento. Lo aspettava anche lui, non ha mai potuto mettersi a disposizione. Questa botta di adrenalina che gli ha offerto San Siro servirà a tutti noi”

foto x inter