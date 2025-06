Chivu: “Calhanoglu? Non ho avuto modo di parlarci. Ma vedo massima partecipazione”

21/06/2025 | 17:20:28

Durante l’intervista concessa a Dazn, il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha così parlato di Hakan Calhanoglu: “È uno dei leader di questo gruppo e si vede. Anche se non è in campo, il suo modo di fare, di essere nel gruppo mi fa piacere perché è sempre coinvolto. È un po’ preoccupato per l’infortunio, sta cercando di riprendersi al meglio. Per quanto riguarda il mercato non ho avuto modo di parlare con lui e non so cosa sia vero o no, ma quello che vedo è che la sua massima partecipazione nel gruppo e nel torneo. Sta cercando di recuperare prima possibile per mettersi a disposizione della squadra”.

Foto: Instagram Inter