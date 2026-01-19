Chivu: “Calhanoglu non ci sarà con l’Arsenal. Vogliamo qualificarci tra le prime otto”

19/01/2026 | 15:10:33

Cristian Chivu ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro l’Arsenal: “Affrontiamo la squadra più forte d’Europa insieme al Bayern – spiega l’allenatore dell’Inter – ma da un paio di mesi ci siamo abituati ad affrontare tutte le partite allo stesso modo. Una alla volta. Una società come la nostra non deve mai avere cali di tensione e deve dare sempre il massimo, a prescindere dall’avversario. Certamente vogliamo restare tra le prime 8 per andare subito al turno successivo, per sfatare il tabù di cui tanto si parla. Servono coraggio e attenzione per vincere. Sbagliare il meno possibile è la chiave in certe serate. Dobbiamo comportarci con responsabilità in tutte le situazioni, anche tenendo conto del valore degli avversari. L’Arsenal è molto forte sui calci piazzati ma anche loro forse sono preoccupati perché di gol ne facciamo anche noi in questo modo. Arteta? È un allenatore giovane ma sufficientemente esperto e ambizioso. Lo ammiro per l’identità che ha trasmesso alla sua squadra. Cerco di imparare qualcosa da lui, come da tutti i colleghi bravi. Loro controllano il gioco, verticalizzano, ripartono, segnano sulle seconde palle. La verità è che bisogna essere molto maturi per evitare che ci facciano male. Lautaro ha saltato l’allenamento ieri? È stata solo precauzione. Sta bene. Ha segnato 11 gol senza tirare i rigori e potevano essere di più. Da un po’ di tempo sta facendo un lavoro molto completo, perché gioca di più con la squadra. Si diverte e ci dà una mano anche nella fase difensiva, con quella cattiveria agonistica che obbliga i difensori a giocare sotto pressione. Thuram? Marcus ha dimostrato sempre di essere uno dei più forti attaccanti in circolazione. Ha qualità e caratteristiche per essere tra i migliori dieci d’Europa. Non vedo problemi se va in panchina. Anzi è migliorato nell’efficienza e può crescere ancora: lo sa. Dumfries è ancora fuori, non ha recuperato. Quelli di Udine sono a disposizione anche oggi, come Darmian. Calhanoglu non c’è ancora. Pepo Martinez è tornato, Palacios ha fatto qualcosina col gruppo”.

foto x inter