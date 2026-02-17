Chivu: “Calhanoglu ha un piccolo problema. Starà fuori qualche giorno, al massimo una settimana”

17/02/2026 | 17:51:12

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bodo/Glimt.

Le sue parole: “Calhanoglu ha un piccolo problema, potrebbe essere una cosa di qualche giorno o massimo una settimana”.

Ci sono preoccupazioni per il sintetico? “La preoccupazione c’è sempre per l’incolumità dei giocatori. Abbiamo bisogno di tutti in un campionato intasato, per questo facciamo la rifinitura qui per non rimanere sorpresi dal contesto. Non è detto che succederanno i miracoli ma mentalmente saremo pronti a battagliare. Il Bodo in casa e fuori sta facendo grandi risultati e la società è ambiziosa. Sicuramente ce la metteranno tutta, anche noi siamo pronti a fare lo stesso per adattarci in questo campo e con questo clima”.

Foto: sito Inter