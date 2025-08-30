Chivu: “Calhanoglu è un giocatore importante. Ecco cosa penso della convocazione di Pio Esposito”

30/08/2025 | 14:10:00

In vista della 2ª giornata di Serie A, il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra i nerazzurri e l’Udinese. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “Atteggiamento e mentalità, poi bisogna migliorare anche tante altre cose”.

“Calhanoglu è un giocatore importante, lo ha dimostrato con la voglia di far parte di questo gruppo sin dal primo giorno di allenamento. Lui è tornato motivato con mentalità giusta volendo lasciarsi alle spalle la passata stagione. Come tutti quanti. Siamo contenti che torni a disposizione”.

“Pio Esposito? Lo conosco da quando ha 13 anni e so di che è pasta è fatto. Lui è un ragazzo con i piedi per terra e sa quanta strada ha da fare. Gli piacciono le sfide e ha l’umiltà giusta. Lo ha fatto vedere sa sempre anche in Serie B e ora si gode il suo sogno e la possibilità di giocare in prima squadra e nella Nazionale maggiore. Sarà ancora più motivato”.

“Due o tre punte? Le partite saranno tante e avremo anche la possibilità di vedere combinazioni anche diverse con tre attaccanti. Anche in base alla necessità. Ci sarà modo per vedere più cose”.

Foto: X Inter