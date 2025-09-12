Chivu: “Calhanoglu è pronto a darci una mano. Bisseck? Troppo facile criticare, avremo bisogno di lui”

12/09/2025 | 13:53:32

In vista della 3ª giornata di Serie A, il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra i nerazzurri e Juventus. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “Dare continuità al lato emotivo e mentale non è semplice. Dobbiamo essere bravi nel trovare ogni giorno stimoli per migliorarci, questo vale per tutti i membri della squadra”. Su Calhanoglu:“Viene da 2 mesi e mezzo di stop, ha avuto un’estate non molto serena. Quando è tornato l’ho visto motivato ed è pronto a darci una mano”. Su Bisseck:“Gestire un gruppo è complicato per un allenatore, specialmente per una squadra con competizioni europee. C’è bisogno di energia, di gestire bene. Bisseck è entrato nelle critiche perché è facile criticare. Se al primo errore viene messo al muro e si tirano dei sassi addosso, allora non riuscirai mai ad aiutarlo per crescere e far bene. Fa errori e li farà, ma bisognerà dare un contributo. Avremo bisogno di lui, soprattuto nelle rotazioni che ci saranno nelle prossime settimane”.

Foto: X Inter

