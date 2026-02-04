Chivu: “Calhanoglu e Barella? Dopo il Sassuolo saranno in gruppo”

05/02/2026 | 00:09:20

Christian Chivu, allenatore dell‘Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Cosa pensa della semifinale di Coppa Italia prima del derby? “Si giocherà, cosa devo dire? Siamo ambiziosi e facciamo di tutto per essere competitivi, non dobbiamo avere l’ossessione di niente, non parlo di Triplete o scudetti. Poi si vedrà. Si va avanti con convinzione. Cosa pensa di Diouf e dei suoi progressi?

Da cosa sono dovuti? “Il lavoro che ha svolto, quello che sta facendo, può anche migliorare. Ha tanta umiltà e voglia di lavorare, siamo felici di quello che sta facendo. Forse anche io ho sbagliato in alcuni momenti ma siamo contenti”.

Hai sempre messo Pio con Lautaro e Thuram con Bonny, c’è un motivo? “Per me non significa nulla, sono scelte anche in base al periodo. Io preferisco avere giocatori con energia. Non ho una preferenza e tutti possono giocare con tutti, accettano tutti le nostre intenzioni”

Barella e Calhanoglu rientrano quando? “Loro rientreranno appena dopo il Sassuolo da quello che so io”.

