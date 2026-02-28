Chivu: “Bonny? Aspettiamo domani, speriamo non sia nulla di grave”

28/02/2026 | 23:49:17

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Nel calcio si può vincere e perdere, dobbiamo essere ambiziosi e competitivi. Abbiamo subito l’eliminazione dalla Champions per merito dell’avversario, ci siamo ricompattati e abbiamo lavorato sodo dal punto di vista fisico e mentale. Abbiamo ritrovato energie per portare a casa il nostro obiettivo di oggi che era vincere. Il derby? Sto pensando al Como, il Milan è troppo lontano. Bonny? Dicono sia nulla di che, ma non mi fido. Aspettiamo domani, speriamo non sia nulla di grave. Cosa succede a Thuram? Ho quattro attaccanti con numeri pazzeschi, è migliorato rispetto agli anni precedenti e siamo contenti del suo lavoro”.

Foto: X Inter