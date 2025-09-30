Chivu: “Bisseck e Zielinski hanno qualità. Calhanoglu? E’ sempre rimasto dentro al gruppo”

30/09/2025 | 20:26:46

Cristian Chivu ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro lo Slavia Praga: “Sono le solite partite di Champions, l’avversario è di valore. Dobbiamo capire i momenti e cercare di essere dominanti. Cosa mi aspetto da Zielinski e Bisseck? Quello che mi aspetto da tutti, che facciano una gara di attenzione e qualità perché ce l’hanno e l’hanno fatta vedere. Calhanoglu? E’ sempre sembrato dentro al gruppo. Abbiamo parlato spesso, l’ho visto carico e con tanta voglia di far parte di questo gruppo. Tutti in mezzo al campo hanno alzato il livello e cercano di dare sempre il massimo”.

Foto: X Inter