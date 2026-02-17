Chivu: “Bisogna smetterla di fare i moralisti. Noi abbiamo ricevuto torti a Napoli e con il Liverpool, ma non ho parlato”

17/02/2026 | 17:42:16

Conferenza stampa del tecnico dell’Inter, Christian Chivu, alla vigilia della gara contro il Bodo/Glimt.

Queste le sue parole, partendo innanzi tutto dal caso Bastoni-Kalulu: “Io non vado a rispondere a quello che dicono gli altri, io dico la mia e dico quello che penso. Parlo del vissuto della mia squadra e non mi interessa di quello che si dice. La squadra in testa è quella più odiata e criticata, gli episodi sono pro o contro e bisogna smetterla di fare i moralisti. Dai tempi di Maradona, nessuno lo ha criticato, noi abbiamo subito un torto a Napoli e lo dico la prima volta. O contro il Liverpool. Si va avanti e la stagione è lunga, vogliamo essere competitivi, senza dimenticarci di come siamo stati dipinti”.

Come mai alcune cose succedono solo nel calcio? “Perché il calcio ci piace comunque così? Io non posso rispondere, quando troveremo questa risposta non faremo finta di tante cose e il nostro sport migliorerà”.

Foto: sito Inter