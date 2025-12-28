Chivu: “Bisogna dare continuità, calendario impegnativo. Conte? Chi vuole continui a fare casino”

28/12/2025 | 23:47:36

Chivu ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di Bergamo: “Vittoria importante in questo campo, non è mai facile. L’Atalanta era in salute, abbiamo cercato di fare il nostro meglio, il nostro gioco. Non facile con una squadra che viene a prenderti a uomo, nel primo tempo ci hanno concesso qualcosa a destra. Mancata un po di lucidità, ma la squadra ha fatto un gran lavoro, anche i subentrati sono stati decisivi, soprattutto Pio con l’assist. Tutti si sono messi a disposizione del gruppo. Vero che forse a livello mentale dare la continuità forse ci è mancato. Non cerchiamo scuse, ma è un calendario molto impegnativo, a volte arrivare tardi la notte, trovare energie non è semplice. Dobbiamo migliorare, dare continuità ai risultati, lavorare sodo. Conte continua a punzecchiare? Ho già detto che quello che dice Conte non mi interessa. E mantengo la coerenza. Poi se siamo abituati a fare casino, facciamo casino ma io non lo farò. Bisogna trasmettere dei valori, si può giocare a calcio anche senza mescolarlo con altre cose che lasciano certi odori. La gente deve godersi questo spettacolo, sono loro che portano avanti tutto. Chi fa casino lo può fare tranquillamente, noi dobbiamo solo lavorare sodo ed essere all’altezza”.

foto: x inter