Chivu: “Bernabé sta sempre meglio. Leoni mi impressiona, diventerà un grande difensore”

Cristian Chivu, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Monza.

Queste le sue parole: “Ognuno di noi ha cercato di dare il massimo, le assenze di Vogliacco e Sohm ci dispiacciono. In questo momento pensiamo a chi c’è, nonostante le assenze dobbiamo pensare che tutti possiamo dare di più. Bernabè? Era in panchina contro il Torino, poteva anche giocare. Avendo i due centrali ammoniti non abbiamo rischiato, aveva fatto un solo allenamento. Questa settimana l’ha fatta tutta ed è a disposizione”.

Ipotesi due punte a Monza? “Sì e no, ma bisogna vedere le alternative, ad oggi noi abbiamo solo due punte sane. Pellegrino ha lavorato bene, la gente vuole vedere la stessa cosa di Torino anche la domenica successiva. Il lavoro paga, anche questa settimana ha lavorato bene. Noi dobbiamo far brillare le stelle ma prepararle alla caduta, quindi bisogna anche sapersi rialzare”.

Infine sulla linea difensiva: “Sicuramente ho solo un mancino che è Valenti, il mio compito è non mettere in difficoltà la squadra. Valenti sta facendo bene, ha personalità nell’andare a duello, se devo vedere chi mettere di fianco a lui devo tenere conto di molte cose. Balogh ha fatto bene a Bologna e a Udine anche se il rigore nasce da un suo errore. Cerco di mantenere le gerarchie e non cambiare molto per non mettere in difficoltà il gruppo. Mettere Leoni a sinistra a quell’età è un pò scomodo, bisogna aiutarlo e metterlo dove si trova meglio. Gli concediamo anche qualche errore in più, mi sembra un ragazzo in gamba che ha capito cosa vogliamo da lui. Diventerà un grande difensore”.

Foto: sito Parma