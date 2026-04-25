Chivu: “Bastoni stringerà i denti, Lautaro torna la prossima settimana. Aleksander Stankovic? Lo stiamo seguendo”

25/04/2026 | 14:54:12

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Queste le sue parole:

“Bastoni? Si è allenato con la squadra ed è tornato, sta meglio anche se ha ancora un po’ di fastidio. Stringerà i denti. Sucic? Ora sta bene, negli ultimi due mesi ha avuto una tripla frattura alla mano ma non l’abbiamo mai detto per paura che qualcuno gli facesse male, si è messo a disposizione e ha giocato stringendo i denti. Le condizioni di Lautaro? E’ migliorato, se tutto va bene torna col gruppo la prossima settimana. Se riporterei qui Aleksander Stankovic? Stiamo già andando oltre a questa giornata, stiamo già parlando di mercato… Aleksander Stankovic lo stiamo seguendo con grande attenzione, sappiamo quello che sta facendo dopo la nostra Primavera, lo conosco da quando aveva 4 anni, è come un figlio. Quando sarà mercato un pensiero su di lui lo faremo sicuramente”.

Foto: X Inter