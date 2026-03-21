Chivu: “Bastoni non è convocato, valuteranno cosa fare al raduno della Nazionale”

21/03/2026 | 14:43:29

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Come arriva alla partita la squadra? Ci arriva bene, abbiamo avuto una settimana per prepararla e siamo consapevoli delle difficoltà. Siamo pronti. Se sentiamo la pressione? Nel calcio c’è sempre la pressione. Trovo normale che le altre squadre abbiano le loro ambizioni e che ci stiano inseguendo. Bastoni? Non è convocato, si presenterà al raduno della Nazionale e lì decideranno cosa fare in base alle sue condizioni. Sono convinto che i giocatori sanno di rappresentare l’Inter e che saranno concentrati sull’ultima partita di campionato, poi penseranno all’Italia a cui faccio un grosso in bocca al lupo”.

Foto: X Inter