Chivu: “Bastoni? La farei anche finita, si parla di lui da un mese a questa parte e non per elogiarlo”

16/04/2026 | 15:06:39

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Queste le sue parole:

“Se l’attenzione per l’obiettivo è la cosa più importante da portare in campo? Il focus abbiamo sempre cercato di metterlo in campo. Cercando poi di adattarci e capire quelli che sono i momenti di una partita, quello che l’avversario propone e quello che dobbiamo cambiare in base all’avversario. Abbiamo avuto alti e bassi sotto questo punto di vista, in alcune partite abbiamo fatto molto bene perché l’abbiamo capito al volo mentre in altre abbiamo fatto meno bene per diversi motivi. Le condizioni di Bastoni? La farei anche finita a parlare di Ale, si parla di lui da un mese a questa parte e non per elogiarlo. Ci sarebbe anche da elogiare quello che è l’uomo e il calciatore, per quello che ha messo in campo nonostante le difficoltà fisiche e mentali che ha avuto. Ha dato disponibilità alla Nazionale nonostate avesse passato tanti giorni con le stampelle, ci ha messo la faccia e bisogna dargli credito perché ha provato a dare il suo contributo. Bisogna essere orgogliosi per quello che ha fatto. Tuttora la sua caviglia non è al 100% e bisogna accettare che in un mese si è allenato poco. Siamo a fine aprile, fare un ricondizionamento fisico serve a poco. Bisogna dargli fiducia e farlo sentire importante, insieme al gruppo, consapevoli del fatto che non è al 100%. Ha comunque dato disponibilità ad esserci, per quanto non stia bene. Domani non sarà convocato, rimarrà fuori per riprendersi sia del problema alla caviglia che per alzare la condizione atletica”.

Foto: X Inter