Chivu: “Barella non convocato, ha un risentimento muscolare. Lautaro titolare? Non lo so”

27/01/2026 | 18:57:48

Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund: “Questa è un’altra competizione dove siamo un po’ indietro, magari avevamo aspettative diverse ma ci siamo messi da soli in una situazione che non è il massimo perchè non dipende solo da noi, ma anche da altri. Siamo consapevoli che vogliamo fare una grande partita per portare a casa quello che ultimamente ci è mancato. Barella? Non è partito, quindi sta a casa! Ha avuto un risentimento muscolare, abbiamo deciso di non rischiarlo, si è fermato in allenamento e non l’abbiamo convocato. Calcoli sulla formazione? Noi non abbiamo tempo di fare calcoli, si gioca spesso, si cerca di mettere la miglior formazione possibile per affrontare una partita del genere. Lautaro titolare? Non lo so”.

foto x inter