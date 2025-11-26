Chivu: “Atletico e Milan? Mi aspetto delle similitudini, stiamo riducendo i punti deboli”

26/11/2025 | 11:14:56

Intervistato da Prime Video, Cristian Chivu ha parlato della sfida contro l’Atletico: “Manca la vittoria, l’atteggiamento nella partita di domenica mi è piaciuto. La propositività, l’attenzione e quello che abbiamo creato. Ci è mancata fortuna, ma arriverà. Non abbiamo concesso molto, abbiamo mantenuto equilibrio, la crescita la vedo. Quelli che in passato sono stati dei punti deboli piano piano li stiamo riducendo. Mi aspetto delle similitudini, due squadre che sia assomigliano. Mi aspetto una partita simile, l’unica differenza è che stavolta siamo noi fuori casa e l’Atletico in casa e sappiamo quanto e difficile affrontarli in casa loro. Noi siamo pronti, dobbiamo rispettare il piano gioco, dobbiamo fare le cose con intensità e avere più cinismo sotto porta”.

foto x inter