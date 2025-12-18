Chivu: “Approfittiamo del nuovo format. Calhanoglu? Si è allenato ed è a disposizione”

18/12/2025 | 12:52:11

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna. Queste le sue parole:

“Se questo trofeo può essere la svolta? E’ un trofeo. Ci siamo promessi di battere colpo su colpo, di giocare con determinazione e voglia ogni giorno. È una squadra che ha ancora tanto da dare. È ambiziosa. Forse non meritavamo di essere qui, ma approfittiamo del nuovo format. Di solito giocano campioni d’Italia e della Coppa Italia. Ci hanno fatto un regalo a noi e al Milan e ce la giocheremo al meglio. Calhanoglu? Si è allenato ed è a disposizione. È da valutare se potrà partire dall’inizio o entrare a gara in corso. Le difficoltà contro il Bologna? Sono scomodi un po’ per tutti. Lo erano con Thiago Motta e prima ancora con Mihajlovic. E ora con Italiano”.

Foto: X Inter