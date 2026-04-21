Chivu: “Alleno degli uomini veri, chi ha giocato meno ha capito cosa serve a questo punto della stagione”

22/04/2026 | 00:03:50

Chivu ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter: “Abbiamo aggiustato un po’ le cose siamo andati sotto di due gol non ci siamo spaventati perchè abbiamo trovare l’esperienza dei nostri giocatori, chi è entrato ha alzato il livello, Denzel ha dato la disponibilità per entrare e per raggiungere il nostro obiettivo che era la finale. I ragazzi mi hanno dato grande disponibilità, chi ha fatto più minuti chi meno, ma tutta la professionalità loro si è sempre vista, hanno fatto un gran lavoro e quando chiamati in causa hanno cercato di dare il loro apporto, oggi hanno fatto molto bene. Loro sanno quello che serve a questo punto della stagione, sanno il loro percorso tutti conosciamo le loro qualità professionali e gli faccio i complimenti perchè ho trovato un gruppo di uomini veri che ha capito che a questo punto della stagione quello che conta sono i risultati”.

foto x inter