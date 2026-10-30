Chivu alla vigilia del derby: “Non guardiamo la classifica, conta essere la nostra miglior versione”

30/10/2026 | 14:56:48

Cristian Chivu prepara il derby contro il Milan con un messaggio chiaro alla squadra. Alla vigilia della stracittadina, l’allenatore nerazzurro ha parlato della pressione, del momento dell‘Inter e della necessità di affrontare la partita senza farsi condizionare dai risultati precedenti. Una sfida importante, ma che non può essere considerata decisiva per il campionato. “Non ci sono favoriti. La pressione c’è per tutti, sappiamo cosa voglia dire vincere o perdere un derby, ma non bisogna caricarsi di cose che ti portano via energie”, ha spiegato Chivu. Il tecnico ha poi invitato a non attribuire alla partita un peso eccessivo in ottica classifica: “È solo la decima giornata e un derby può anche non essere decisivo, lo insegna l’anno scorso. È una partita che può dare tanto a chi vince e togliere molto a chi perde, ma poi a volte incide meno nella stagione. In un campionato conta ogni partita”. Chivu ha affrontato anche il tema dei precedenti, con l’Inter che vuole interrompere la serie negativa nelle stracittadine: “Guardiamola come una partita di campionato, senza guardare la classifica, senza accontentarci dei nostri recenti risultati, sia dell’anno scorso che di questo avvio di stagione. Dovremo essere la nostra miglior versione e basta”. E ancora: “Se è tanto che non vinciamo vuol dire che dobbiamo farci delle domande. Non è una questione di mancanza di impegno, a volte sono anche episodi a decidere partite così. Ma dovremo fare sicuramente qualcosa in più”. Sul valore dell’avversario, l’allenatore ha riconosciuto le qualità del Milan: “Sappiamo la loro forza e il loro palleggio e come possono farci male. Hanno tecnica e velocità. Saremo pronti e lucidi”. Un passaggio anche su Marcus Thuram, considerato un elemento importante per la squadra: “Ha leadership, in campo sposta le cose, è determinante. Sono queste le cose che ti danno sempre energia”. Il messaggio finale è rivolto alla squadra e all’importanza di mantenere equilibrio: “Nasce tutto dall’equilibrio, da quello che hai nelle gambe e nella testa. E dall’avversario”. Per Chivu, al di là della classifica e delle statistiche, il derby richiederà una prestazione completa: “Non conta la classifica, conta far di tutto per vincere”.

foto: X Inter