Chivu: “Alla squadra chiedo tante cose, loro hanno voglia di fare. Dicevano che eravamo falliti e finiti ma siamo lì”

13/12/2025 | 14:31:47

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Cosa ho detto ai giocatori? Noi dobbiamo continuare a fare le nostre cose. Non dobbiamo perdere consapevolezza. Questo gruppo ha voglia e sa fare, ha anche voglia di essere dominante. La realtà del campo è diversa da quello che qualcuno vuole dire. Cosa chiedo alla squadra per migliorare? Chiedo tante cose, loro hanno voglia di fare. Siamo sempre partiti sotto la lente di ingrandimento. Dicevano che eravamo falliti e finiti ma siamo lì. Il gruppo ha sempre messo la faccia e queste sono cose importanti. Non era scontato. Siamo a dicembre e sappiamo che abbiamo margini di miglioramento. Non abbiamo perso fame per essere dominanti in Serie A ed Europa. Possiamo ancora migliorare”.

Foto: X Inter