Chivu: “All’ andata abbiamo sbagliato atteggiamento. Assenza di Lautaro non ci pesa”

23/02/2026 | 14:45:08

Christian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bodo Glimt.

Queste le sue parole: “Cosa vi ha insegnato l’andata? “Quello che già sapevamo ovvero che non sarebbe stato semplice. Dovevamo adattarci al meglio ma lo abbiamo fatto solo a tratti. Sapevamo della loro forza”.

Quanto pesa l’assenza di Lautaro? “Noi abbiamo tanti leader e tutti si sentono responsabili, lo hanno fatto da inizio stagione. Sanno che il loro contributo è fondamentale. Abbiamo voglia e fame e anche umiltà. Speriamo ci continuare a marciare così”.

La convinzione del gruppo a che punto è? “I ragazzi hanno convinzione e lo stanno facendo vedere da mesi. Hanno grande cultura del lavoro e lo fanno vedere, non centra niente una partita o una battaglia persa. Conta dare sempre il massimo”.

Il vantaggio in campionato cambia l’approccio alla gara? “No, non centra niente, dobbiamo pensare solo alla partita e a niente altro”.

Foto: sito