Chivu al Premio Sport Civiltà: “Tornare a Parma è un’emozione pura. Inter? Questa squadra può migliorare”

09/11/2026 | 20:30:22

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato durante la premiazione del Premio Internazionale Sport Civiltà a Parma. Queste le sue parole:

“Tornare a Parma è un’emozione pura, per tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Mi sono fatto mia questa città per la responsabilità e per quello che volevo dare. Volevo ringraziare a modo mio, essere professionista e professionale per cercare di dare tutto me stesso raggiungere l’obiettivo. Una città come Parma e una squadra come il Parma merita dei palcoscenici importanti. L’esperienza al Parma? Sono arrivato a Parma con entusiasmo e grato per la fiducia che la società mi aveva dato. Anche con tanta responsabilità per quello che era l’obiettivo. Direi che è andata bene: con lavoro, compattezza e umiltà abbiamo fatto un grande lavoro. Inter? Questa squadra può migliorare. Le stagioni sono lunghe, ci sono sempre alti e bassi e servono lavoro, pazienza e sacrifici. Ci vuole la cultura di sapersi rialzare, di saper stare insieme, di avere lo stesso obiettivo e fare di tutto per raggiungerlo, consapevoli del fatto che si può anche cadere, ma che diventa importante il modo in cui reagisci”.

Foto: sito Inter