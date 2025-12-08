Chivu: “Akanji non si è allenato, vedremo domani. Dumfries e Darmian migliorano, ma serve tempo”

Chivu ha presentato in conferenza la sfida contro il Liverpool di Slot: “Il Liverpool fa dell’intensità il suo motto. Slot sta cercando di mantenere questo aspetto, hanno iniziato la stagione bene, poi hanno avuto momenti di difficoltà ma sono costruiti per questo tipo di partite. Sappiamo cosa portano in campo, il loro valore individuale e collettivo. Vogliamo dare intensità, ma loro hanno una cultura e nascono così. Il calcio in Inghilterra è diverso. Tutto è replicabile, dipende dalla partita, dalle energie e dall’atteggiamento dell’avversario. Giocando ogni tre giorni non è semplice, non è una lamentela, ma un dato di fatto. Bisogna imparare a capire i momenti, quando si può fare qualcosa e quando si può rifiatare. Le pressioni si fanno con un’idea ben precisa, senza voler perdere l’equilibrio. Dipende tutto da mille cose. Stiamo cercando di dare questa mentalità alla nostra squadra, a tratti lo fanno molto bene, mentre altre volte anche io so che bisogna un attimo abbassarsi. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, il giusto compromesso. A parole è tutto facile, sulla lavagna è tutto facile. Il problema nasce quando devi portare in campo qualcosa che rafforzi quelle parole. Sappiamo la qualità del Liverpool, ma siamo consapevoli anche di quello che possiamo dare noi. Abbiamo mantenuto la bandiera alta negli ultimi anni, rappresentando l’Italia in Europa. Non si raggiungono due finali di Champions League così facilmente. Questo è da esaltare: una squadra italiana che fa questo tipo di partite qualche merito deve averlo, a prescindere dal risultato finale. Salah? Sappiamo cosa lui rappresenti per il loro calcio. Sappiamo cosa ha dato al calcio in questi anni. Posso solo dire che loro hanno altri giocatori che rendono alto il livello della squadra, noi dobbiamo lavorare come gruppo, non giocare da singoli, a prescindere da chi sarà in campo. Akanji oggi non si è allenato perché non stava bene, vediamo domani. Acerbi è il difensore che ha più minuti di tutti. Bisseck ha cominciato a far vedere ciò che tutti ci aspettavamo, ultimamente ha giocato di più. In base all’avversario, alle mie intuizioni e a cosa credo possa aiutare la squadra farò delle scelte. Acerbi ha dimostrato che può giocare tranquillamente ogni tre giorni, recupera molto in fretta. Potrebbe giocare ogni tre giorni senza problemi. Dumfries e Darmian? Sono ancora fuori, non so per quanto. Migliorano. Darmian a breve inizierà la riatletizzazione, Dumfries sta facendo qualcosa in palestra senza mettere peso su quella caviglia. Cammina senza dolore, ma servirà ancora tempo”.

foto x inter