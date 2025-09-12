Chivu: “Akanji è un valore aggiunto. Non guardo al passato, pensiamo a lavorare per crescere”

12/09/2025 | 13:39:55

In vista della 3ª giornata di Serie A, il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra i nerazzurri e Juventus. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “Akanji è un giocatore importante, qualche anno fa doveva venire qua prima di scegliere il City. È un valore aggiunto per il nostro gruppo così come gli altri ragazzi. Sono contento dei giocatori che ho a disposizione”. Sul percorso: “Siamo consapevoli dell’andamento della stagione. Poi le partite si vincono e si perdono, non voglio darvi statistiche perché non guardo il passato. Penso a quello che accade oggi per migliorare domani. Ci sono alti e bassi durante la stagione, bisogna un po’ rimboccarsi le maniche e lavorare. Bisogna imparare dalle sconfitte e dagli errori. Soltanto così si può crescere e raggiungere gli obiettivi”. Sulla mentalità:“Cerchiamo di portare avanti il nostro lavoro, poi ci sono diversi momenti dettati dall’andamento della gara. La nostra identità e i nostri obiettivi sono sempre gli stessi. Cerchiamo di essere dominanti, per cercare di mettere in difficoltà l’avversario”.

Foto: X Inter