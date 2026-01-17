Chivu: “Akanji a centrocampo è una soluzione in più. Gli attaccanti stanno facendo un grande lavoro”

17/01/2026 | 17:42:36

Chivu ha analizzato la vittoria dell’Inter contro l’Udinese: “Lautaro-Pio? Ho quattro attaccanti che lavorano bene, si completano e si mettono a disposizione del gruppo, vivendo serenamente il quotidiano, con impegno e responsabilità. Tutti e quattro stanno facendo un grande lavoro. Akanji davanti alla difesa? E’ una soluzione in più, quando c’è da soffrire e gli avversari adottano palle lunghe. Ultimamente tutta la squadra sta facendo un gran lavoro, per attenzione e determinazione. C’è tanta voglia di portare avanti lavoro e progetto, c’è voglia di essere competitivi. Quello che stiamo proponendo è la testimonianza della voglia di questi ragazzi, perché non è mai facile entrare nella loro testa e cambiare abitudini. Si difende alti, si pressa, serve coraggio di mantenere la linea alta, sapendo che dietro c’è tanto campo da difendere. Ma c’è voglia di lavorare tutti i giorni, con tante ore in sala video perché non abbiamo tempo . Tutti sono a disposizione per proporre le nostre idee”.

