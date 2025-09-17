Chivu: “Ajax farà di tutto per metterci in difficoltà. Sommer? È un gran portiere”

17/09/2025 | 10:40:14

Il tecnico dell’Inter, Christian Chivu, intervistato da Prime Video, si è espresso sul match di questa sera contro l’Ajax:

“Cosa manca per questa sera? Mancano la prestazione e la vittoria ed è a questo che sto pensando. Conosco l’ambiente e lo stadio, le ambizioni dell’Ajax e so anche cosa pensano quando affrontano un’italiana. Mi aspetto una partita ostica, faranno di tutto per metterci in difficoltà e provare a portarla a casa così come noi dovremo essere pronti ad accettare i momenti della partita.

In Champions è importante partire bene, mi aspetto di fare quel piccolo salto a livello di risultati, perché le prestazioni le abbiamo fatte. Ci è sempre mancato qualcosa e vorrei che non mancasse più. Io so chi sono, ho i miei sogni e so che metto l’anima. Cerco sempre di aiutare i miei ragazzi, non penso a me o alla mia reputazione perché la coscienza è più importante della reputazione e io ce l’ho a posto”.

L’allenatore si è anche espresso su Sommer e sul gruppo squadra:

“È un gran portiere e non è giusto metterlo in piazza perché qualcuno reputa che ha fatto errori. Non devo ricordargli questo. Ho un gruppo da gestire e non posso essere drastico al primo errore, non è coerente con quel che faccio in spogliatoio. I ragazzi hanno bisogno del mio supporto e della fiducia perché solo così si possono portare a casa bel gioco e risultati. Rispetto Martinez, lo sa anche lui cosa penso e che prima o poi arriverà il suo momento”.

Foto: X Inter