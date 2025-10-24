Chivu: “Affrontiamo i campioni d’Italia, sarà una partita combattuta. Il giorno di riposo alla squadra? A volte è il miglior allenamento”

24/10/2025 | 14:08:22

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli. Queste le sue parole:

“Le insidie contro il Napoli? Affrontiamo la squadra campione d’Italia e le ambizioni sono altissime. Sarà una partita combattuta e tutti vorranno portare a casa il risultato. Cosa mi aspetto domani? Quella di domani è una partita dove due squadre vorranno imporsi e far valere la propria ambizione. Il giorno di riposo dato alla squadra? Non devo giustificarlo, mi sembra normale. E’ il miglior allenamento a volte. Veniamo da un periodo molto intenso, mi sembrava giusto staccare un po’ e concedere loro una giornata con le famiglie. Mi fido della loro professionalità”.

Foto: X Inter