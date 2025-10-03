Chivu: “Abbiamo trovato equilibrio in difesa. Se giocherà Bonny? Vedremo domani”

03/10/2025 | 14:09:12

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese, in programma alle 18:00. Queste le sue parole:

“La solidità difensiva? Abbiamo trovato equilibrio e siamo migliorati sotto questo aspetto. Siamo anche più attenti quando cerchiamo di attaccare. Sono contento. Parto sempre dal principio di non subire gol, di essere attenti e organizzati. Thuram? Marcus a Cagliari è quello uscito prima e aveva riposato; con lo Slavia vedevo lui e Lautaro come coppia capace di creare tanti problemi, poi purtroppo gli infortuni sono sempre dietro l’angolo. Ci dispiace perderlo, ma sicuramente l’infortunio non è gravissimo, serve solo un po’ di tempo. Se giocherà Bonny? Non lo so, vedremo domani”.

Foto: X Inter