Chivu: “Abbiamo reagito anche davanti alle ingiustizie, ma non voglio gente che piange per errori arbitrali”

25/10/2026 | 15:22:54

Chivu ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Cosa pensavo al rigore? Pensavo a tutto quello che abbiamo fatto oggi, alla partita serie che abbiamo fatto. Siamo andati sotto per un tiro da 30 metri, ma niente da rimproverare quello che è stata la qualità, la determinazione, alla fine siamo stati premiati perché nonostante lo svantaggio abbiamo mantenuto la calma e la lucidità. Faccio i complimenti ai miei, hanno creato e cercato di portare a casa la vittoria. Sono partite che non sono semplici per me e per loro. Pensavo: “Spero che lo faccia”. Oggi meritavamo, lo avrei detto anche se avessimo perso. Oggi i nostri ragazzi meritano tutti i complimenti. Ho sempre detto che le gare durano 90 minuti, non voglio vedere gente che si piange addosso o si lamenta per qualche decisione arbitrale. Voglio vedere gente che ci crede fino in fondo e reagisce. Ovvio che anche a me piacerebbe non subire, ma il calcio è fatto così. Ci saranno partite dove subiremo e non riusciremo a portarle a casa, o partite dove andiamo in vantaggio e saremo raggiunti dall’avversario, il calcio è questo. Abbiamo reagito anche ad alcune ingiustizie”.

foto x inter