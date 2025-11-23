Chivu: “Abbiamo preso gol sull’unico contropiede concesso. Lautaro sta bene, uscito per scelta mia”

23/11/2025 | 23:36:59

Chivu ha analizzato a Dazn Inter-Milan: “L’unica volta che siamo andati al lancio lungo abbiamo perso una seconda palla e abbiamo preso un contropiede e il gol. C’è stata un po’ di frustrazione dopo i legni colpito, la prestazione c’è stata, quando si arriva alla quarta sconfitta su dodici giornate sono un po’ tante ma la classifica è corta. Perdere una partita così dal punto di vista della frustrazione può lasciare qualcosa. So quello che creiamo e che concediamo, anche i rischi che ci prendiamo, sugli individui non ci vado mai, per me i miei giocatori sono i migliori, li vedo come lavorano e danno sempre il massimo, non potrei mai venire qui a puntare il dito, in quel caso c’è odore di fallimento e non voglio cercare scuse. Ora dobbiamo rialzarci, mercoledì abbiamo un’altra partita importante. Siamo costretti a attaccare con tanti uomini per le caratteristiche che abbiamo, oggi abbiamo subito un contropiede e ci è stato fatale, abbiamo subito direi abbastanza poco per i rischi che ci prendiamo. Bisogna lavorare e percepire il pericolo.Lautaro sta bene, è uscito per una scelta tecnica mia, i ragazzi che sono in panchina danno il loro contributo, è stata una mia scelta e una mia decisione”.

foto: x inter