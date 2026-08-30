Chivu: “Abbiamo perso cinque giocatori e andavano rimpiazzati. Volevamo fortemente Jones”

30/08/2026 | 23:22:44

Cristian Chivu ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria di Cagliari: “Sono le classiche partite dove, se non le chiudi, puoi andare in difficoltà. Negli ultimi minuti ci siamo disuniti e ci siamo messi da soli nel panico. Ma abbiamo retto. Se c’è un rammarico, è di non averla chiusa nelle tante occasioni che abbiamo avuto. C’è stata una mancata continuità, ma dobbiamo ancora trovare la migliore condizione. Ci portiamo a casa i tre punti. A campionato iniziato dobbiamo pensare di ritrovare la condizione di chi è stato al Mondiale ma l’unico modo è fargli fare minuti. Ci portiamo a casa questa vittoria. Gli inglesi? Sono appena arrivati, è presto. Hanno esperienza e qualità. Giocare su questi campi è pane e burro per loro. Ma devono ritrovare la condizione e devono adattarsi al nostro gioco e ai nuovi compagni. Dal punto di vista dell’atteggiamento, sono ragazzi esemplari e siamo contenti di averli. Abbiamo perso 5 giocatori e li dovevamo rimpiazzare. Avevamo bisogno di un quinto a destra, visto che abbiamo perso Palestra e Khalaili. Dovevamo capire chi serviva. Diouf dà segnali di crescita in quel ruolo. In mezzo, da un po’ pensavamo a Curtis per la personalità, intensità che ci mette. Abbiamo un ottimo centrocampo e sta a me scegliere al meglio e accontentare tutti. Non sarà semplice. Il sorteggio di Champions con Mourinho? Ho pensato al Napoli: mi tocca andare a Madrid, ma prima devo pensare al Napoli. Qui a Cagliari non era semplice. A Madrid ce la giochiamo. Vogliamo essere competitivi e sappiamo il punteggio che dobbiamo raggiungere per non fare i playoff”.

foto x inter