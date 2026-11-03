Chivu: “Abbiamo mostrato la nostra miglior versione, questa vittoria ci darà molto”

03/11/2026 | 23:29:16

Le parole di Chivu a Sky: “Abbiamo cercato di mostrare la nostra miglior versione con tutto quello che serviva in un campo non facile. Abbiamo capito tante cose, ci confrontiamo sempre sia quando le cose vanno bene che quando vanno meno bene. A volte ci riesce tutto bene, altre meno. Il mondo Inter è consapevole dei valori di questo gruppo, da anni questi giocatori cercano di portarci a livelli alti, non ci sono mai stati dubbi su questo. E’ la continuità che porta ai risultati e che danno fiducia e autostima, è una partita che ci darà tanto a livello di consapevolezza, a livello di quello che è il percorso. Si ripartirà da questo consapevoli del fatto che il calcio a volte ti porta in vie strane, ma bisogna saperle accettare per tornare sempre su quelle che sono le vie giuste”.

foto x inter