Chivu: “Abbiamo meritato la vittoria. Ora recuperiamo energie per il Fluminense”

26/06/2025 | 09:32:36

Cristian Chivu esce dal campo soddisfatto, lucido e con un messaggio chiaro: l’Inter c’è, sia sul piano tecnico sia su quello mentale. Dopo il 2-0 sul River Plate che ha consegnato ai nerazzurri il primo posto nel girone e l’accesso agli ottavi contro il Fluminense, il tecnico rumeno ha analizzato così la prova della sua squadra: “La partita è stata giocata con tanto carattere e voglia di vincere. Nel primo tempo abbiamo fatto più fatica, perché loro erano molto aggressivi, ma nella ripresa abbiamo gestito meglio il possesso e approfittato della superiorità numerica. È una vittoria meritata”. Chivu non ha voluto accentrarsi nei meriti, mantenendo un profilo basso ma concreto: “Non parlo mai di me, parlo del gruppo: oggi la squadra ha fatto una partita vera, da Inter. I ragazzi hanno mostrato maturità, equilibrio, e chi è entrato ha fatto la differenza. Esposito? Si allena con umiltà, oggi ha raccolto il frutto del lavoro. Anche Sučić ha dato qualità”. L’ex difensore ha poi rivolto lo sguardo al prossimo impegno: “Ora dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali per farci trovare pronti contro il Fluminense. È un torneo particolare, con poco tempo per preparare le partite, ma ci faremo trovare pronti”. Infine, un accenno agli infortunati e al clima interno: “Lo staff medico sta facendo un lavoro enorme. Ho grande fiducia nei ragazzi, anche in chi rientrerà a breve. Stiamo crescendo come gruppo, e queste vittorie ci aiutano a consolidare convinzione e spirito di squadra”.

Foto: X Inter