Chivu: “Abbiamo l’obbligo di portare il meglio di noi in campo e lo abbiamo fatto. Contro l’Hellas hanno sofferto tutte tranne la Lazio”

02/11/2025 | 15:51:50

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa al termine del match con l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Quanto è importante vincere queste partite? Contro l’Hellas hanno sofferto tutte tranne forse la Lazio. Siamo riusciti a sbloccarla. Poi magari sull’unica palla lunga che non siamo andati a giocare abbiamo perso palla prendendo gol. Loro hanno alzato il baricentro, prendendo tutte le seconde palle, ci hanno un po’ sorpreso e l’abbiamo aggiustata con i cambi. Siamo stati anche fortunati per una volta. Perché siamo andati in difficoltà? Loro hanno velocità e intensità, sapevamo quale fosse il loro punto forte. Hanno giocatori di qualità, con un mix fra fisico e tecnica a centrocampo. La partita da fare era questa. Dal punto di vista mentale e fisico abbiamo l’obbligo di portare il meglio di noi in campo. Direi che dopo il 2-1 l’abbiamo fatto, perché le partite non si vincono solo con la bellezza, ma anche con un po’ di bagarre, con la voglia”.

Foto: X Inter