Chivu: “Abbiamo l’obbligo di pensare in grande, ad aprile vogliamo essere in corsa su tutti i fronti”

20/10/2025 | 19:28:26

Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions con l’Union SG:” Noi, essendo l‘Inter, abbiamo l’obbligo di pensare in grande. Dalle parole ai fatti, poi, la strada è lunga. La società però ci sostiene, ci permette di lavorare sereni. Dobbiamo essere la miglior versione nostra, dobbiamo provare a vincere tutte le partite per essere in primavera ancora in corsa in tutte le competizioni. Quando dico che vogliamo arrivare in fondo, mi riferisco a questo: avere l’opportunità di essere ancora coinvolti su tutti i fronti a marzo-aprile. Bisogna mantenere entusiasmo e cercare di evitare o passi falsi. Abbiamo fatto buon prestazioni e abbiamo l’ambizione di andare avanti”.

FOTO: X Inter