Chivu: “Abbiamo giovani di qualità, Stankovic avrà la sua occasione. Dobbiamo limare qualche difetto”

28/11/2026 | 23:32:54

Le parole di Chivu a Sky Sport: “Sucic molto bene? I nostri giovani hanno qualità, hanno grandi margini, sono apprezzati dal gruppo. Giocare nell’Inter non è mai semplice ma loro hanno voglia di lavorare sodo, di migliorarsi. Siamo molto felici e contenti di loro. Voglio citare anche Stankovic, si sta preparando per l’opportunità che prima o poi verrà concessa. Stiamo cercando di migliorare Luis Henrique in quello che fa. Petar oggi mi è piaciuto molto, soprattutto la libertà mentale e la fiducia del secondo tempo. Sappiamo tutti le qualità di Petar, cosa ci può dare Andy, oggi l’ho spostato anche a sinistra per vederlo sul suo piede forte. Noi crediamo nei giovani, crediamo in quello che ci possono dare. Noi dobbiamo dare continuità, dobbiamo limare qualche difetto che ogni tanto facciamo vedere, nasconderli bene. Siamo consapevoli che dobbiamo lavorare sodo e stare sul pezzo, siamo sempre una squadra che è da battere”.

foto x inter