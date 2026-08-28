Chivu: “Abbiamo già il quinto, il sesto e il settimo attaccante. Fatto un mercato lucido”

28/08/2026 | 10:57:52

Cristian Chivu ha parlato a Sportmediaset anche del mercato dell’Inter: “Noi non abbiamo titolari fissi perché i posti fissi non esistono nel calcio, perché a noi interessa a livello di competitività, interessa l’individuo che mette a disposizione del gruppo tutte quelle che sono le sue caratteristiche. Pio è importante per noi in molte partite, è importante per noi per come sa stare in gruppo, è importante per noi per come si allena e per come alza il livello dei suoi compagni di reparto. Abbiamo fatto un mercato lucido, abbiamo cercato di portare più qualità e di alzare il livello per quanto riguarda una rosa già forte, già competitiva, che l’ha dimostrato sia l’anno scorso che negli anni scorsi. Noi abbiamo l’obbligo di mantenere un livello alto, abbiamo l’obbligo di mantenere quello che di buono questa squadra, questa società negli ultimi anni ha fatto. Noi abbiamo il quinto, il sesto, il settimo attaccante, non necessariamente in questo ordine, ci sono Lavelli, Mosconi e Idrissou”.

foto x inter