Chivu: “Abbiamo difeso con le unghie e con i denti, Pio ci sta dando soluzioni in più. Siamo una squadra matura”

17/01/2026 | 18:27:34

Chivu ha parlato anche in conferenza dopo la vittoria di Udine: “Il bicchiere si sta riempiendo definitivamente? Il lavoro lo abbiamo iniziato questa estate, continuando a farlo consapevoli del fatto che non sia mai semplice. Dobbiamo mettercela tutta, dobbiamo essere la nostra miglior versione nel quotidiano. Cerchiamo continuità per il nostro cammino, a prescindere dalla competizione. Siamo diventati più maturi nel capire determinati momenti della gara, nel capire che una partita regala tante cose e bisogna affrontarle. La responsabilità prima mia per il lavoro e per l’impegno per qualsiasi giocatore in qualsiasi reparto. Parliamo di mille cose, di responsabilità individuale, mettendo tutto a disposizione del gruppo. Bisogna capire quando ottenere un fallo e quando vincere un duello. E’ una parola chiave, una squadra deve averla tatuata sempre. Senza responsabilità non si può andare avanti. Pio? Lui ovviamente dà una soluzione in più, ma il merito è anche degli avversari. Lui era stanco, Bonny ha fatto del suo meglio. Eravamo un po’ più lenti nel capire dove dovevamo uscire, un po’ leziosi nel fare determinate cose, ma abbiamo fatto una buona gara di qualità, sostanza e concretezza. Iniziamo a capire che le cose belle si fanno in certi momenti e quelle concrete quando si devono fare. Abbiamo difeso la porta con le unghie e con i denti, è l’undicesimo clean sheet, non è da sottovalutare. La squadra è matura, ognuno di loro mette a disposizione del gruppo tutto ciò che ha in quella giornata in particolare”.

foto: x inter