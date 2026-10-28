Chivu: “Abbiamo avuto poca energia. Chi in porta per il derby? L’unica certezza che ho è che io sarò in panchina”

28/10/2026 | 21:38:23

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Venezia. Queste le sue parole:

“Se è giusto criticare una squadra che ha fatto 25 punti su 27 disponibili? Ci sta, non vengo qua a dire quello che abbiamo, vengo qui ad analizzare una gara nella quale abbiamo avuto poca energia e poche idee nel fare le cose, sono quelle gare che capitano 1-2 volte all’anno e dove rischi di non portare punti a casa. Nel secondo tempo abbiamo aggiunto solo un po’ di tecnica individuale e personalità in più con qualche giocatore e l’abbiamo sbloccata. Chi tra i pali tra Provedel e Martinez per il derby? L’unica certezza che ho è che io sarò in panchina nel derby, ma anche lì posso dire che lo spero, il resto lo vediamo. Devo valutare, oggi abbiamo scoperto durante la gara che Carlos Augusto aveva un virus intestinale ma è rimasto in campo, due giorni fa uno aveva la febbre”.

Foto: X Inter