Chivu: “A Genova per l’Inter non è mai stata semplice. Nonostante quello che si diceva stiamo facendo una grande stagione”

13/12/2025 | 14:42:22

l tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Che gara dovremo fare? Perfetta anche dal nostro punto di vista. Da quello che sarà l’atteggiamento, la nostra voglia di fare bene contro una squadra che ha ritrovato entusiasmo con il nuovo allenatore. A Genova per l’Inter non è mai stata semplice, servirà fare una gara con tutto quello che si ha. Come abbiamo vissuto la vigilia? Con la serenità che abbiamo vissuto finora. Siamo felici del nostro lavoro, poi credo che la realtà del campo è diversa da quella raccontata. Siamo consapevoli che dobbiamo aggiungere qualcosa in più dal punto di vista dell’attenzione, della qualità, del divertimento. Nonostante quello che si diceva stiamo facendo una grande stagione, con alti e bassi, e cerchiamo di toglierci quei bassi. Ma siamo fiduciosi perché stiamo lavorando tanto e i risultati si vedono in campo”.

Foto: X Inter